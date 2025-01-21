logo

BTC/USD

101424.51

ETH/USD

3219.31

LTC/USD

114.33

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Из Украины пытались выдворить волонтера, который бесплатно кормит харьковчан
commentss НОВОСТИ Все новости

Из Украины пытались выдворить волонтера, который бесплатно кормит харьковчан

О ситуации с харьковским волонтером Фуминори Цучико высказался мэр Харькова Игорь Терехов

сегодня, 07:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Харькове возникла досадная ситуация, из-за чего японский волонтер, всю полномасштабную войну помогающий жителям Салтовки, мог покинуть Украину.

Из Украины пытались выдворить волонтера, который бесплатно кормит харьковчан

Фуминори Цучико

Фуминори Цучико об этой проблеме написал у себя в Фейсбуке, отметив, что из нескольких попыток не мог попасть в миграционную службу, даже думал о взятке из-за отчаяния, потому что ему пришлось бы вернуться в Польшу.

Мэр Харькова Игорь Терехов вовремя отреагировал на громкую ситуацию и сообщил, что общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по этому вопросу.

"Что могу сообщить – разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него это будет решаться впоследствии.

Со своей стороны могу сказать, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки стал очень важной фигурой для всего города. Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжать свое благородное дело", – отметил Терехов.

Напомним, что в 2023 году у волонтера уже возникали проблемы в Харькове. Волонтер Японии Фуминори Цучико написал в своем Инстаграмме о случае, который произошел с ним в одном из ТРЦ Харькова во время сбора средств.

По его словам, администратор ТРЦ сделала замечание волонтеру о том, что на территории заведения нельзя проводить никаких собраний, а затем вызвала полицию.

"Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла. Попросите нас изменить время и место и провести надлежащее обсуждение, мы не примем ваш запрос. Завтра я снова буду здесь для сбора средств", – написал японец из Харьков. Следует отметить, что в комментариях к публикации большинство людей поддерживают действия японца и осуждают такое поведение со стороны администрации ТРЦ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости