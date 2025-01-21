Из Украины пытались выдворить волонтера, который бесплатно кормит харьковчан

В Харькове возникла досадная ситуация, из-за чего японский волонтер, всю полномасштабную войну помогающий жителям Салтовки, мог покинуть Украину.

Фуминори Цучико

Фуминори Цучико об этой проблеме написал у себя в Фейсбуке, отметив, что из нескольких попыток не мог попасть в миграционную службу, даже думал о взятке из-за отчаяния, потому что ему пришлось бы вернуться в Польшу.

Мэр Харькова Игорь Терехов вовремя отреагировал на громкую ситуацию и сообщил, что общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по этому вопросу.

"Что могу сообщить – разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него это будет решаться впоследствии. Со своей стороны могу сказать, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки стал очень важной фигурой для всего города. Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжать свое благородное дело", – отметил Терехов.

Напомним, что в 2023 году у волонтера уже возникали проблемы в Харькове. Волонтер Японии Фуминори Цучико написал в своем Инстаграмме о случае, который произошел с ним в одном из ТРЦ Харькова во время сбора средств.

По его словам, администратор ТРЦ сделала замечание волонтеру о том, что на территории заведения нельзя проводить никаких собраний, а затем вызвала полицию.

"Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла. Попросите нас изменить время и место и провести надлежащее обсуждение, мы не примем ваш запрос. Завтра я снова буду здесь для сбора средств", – написал японец из Харьков. Следует отметить, что в комментариях к публикации большинство людей поддерживают действия японца и осуждают такое поведение со стороны администрации ТРЦ.