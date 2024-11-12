Из двух населённых пунктов Харьковщины уже невозможно эвакуироваться

В Кругляковке и Колесниковке ситуация с безопасностью настолько сложна, что эвакуироваться оттуда почти невозможно. Об этом сообщил начальник Купянской РГА Андрей Канашевич, передает портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Если осуществлять оттуда эвакуацию – это будет определенная опасность и для полиции, которая будет задействована в этой ситуации, и для волонтерских групп это будет опасно, и, безусловно, для ГСЧС. Поэтому смотрим на ситуацию, если будут обращения – будем на них реагировать. Но понимаем, что эти населенные пункты находятся в опасной зоне", – говорит начальник Купянской РГА Андрей Канашевич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты "уволили" еще один населенный пункт Харьковщины (карта)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил оккупантов из 347-го мотострелкового полка с "освобождением" населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Об этом сообщает оккупационное министерство обороны.

По данным аналитиков проекта DeepState, враг продвинулся в Торецке, возле Антоновки, Селидово и Богоявленки.

Читайте также: Оккупанты заявили об "освобождении важного населенного пункта" на Харьковщине

О взятии Кругляковки в Харьковской области заявило оккупационное Минобороны России 30 октября. С "освобождением населенного пункта" министр обороны государства-агрессора андрей белоусов поздравил оккупантов, а именно – командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М.Калинина.

Гауляйтер Харьковщины, самопровозглашенный глава Харьковщины виталий ганчев заявил, что "взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей поставки противника, путь на правый берег реки Оскол закрыт для ВСУ".