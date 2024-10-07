Информатор из Харькова передавала врагу данные о военных

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную информаторку, которая сотрудничала с агрессором. Задержанная женщина передавала информацию о расположении и передвижении украинских военных через один из телеграмм-каналов, который использовался российскими спецслужбами для сбора разведданных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Агент РФ. ФОТО: СБУ

В частности, она передавала данные о местах временного пребывания, маршрутах движения и сосредоточении украинских защитников. Как выяснилось в ходе следствия, фигуранткой является 44-летняя харьковчанка, работающая в сфере общественного транспорта. Выполняя свои служебные обязанности, женщина тайно фиксировала информацию о дислокации военнослужащих ВСУ и в режиме онлайн посылала эти сведения через мессенджер.

Правоохранители задокументировали его деятельность и задержали дома. Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон с поличным секретной информации. Женщине выдвинули подозрение по статье 114-2 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (незаконное распространение информации о передвижении и дислокации ВСУ с возможностью их идентификации на местности).

В настоящее время задержанная находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ей грозит до 8 лет лишения свободы. Оперативные действия провели сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.