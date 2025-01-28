Хоронили в мешках: в Харькове перезахоронят тела людей, погибших в начале войны

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил соглашение с коммунальным предприятием Ритуал о предоставлении услуг по перезахоронению останков умерших. Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно во время мониторинга сайта Prozorro. Сумма сделки составляет 3,72 млн. грн.

Захоронение в Харькове

Речь идет о перезахоронении останков умерших людей, похороненных в период с 24 февраля по 10 сентября 2022 года на городском кладбище №18 (кварталы 120 и 124).

В этом году планируют перезахоронить останки 225 тел.

Стоимость одного перезахоронения составляет 16554 гривен. В эту сумму входит извлечение тела умершего, перенесение останков, автотранспортные услуги, гроб и выкапывание новой могилы.

Напомним, что о стихийном захоронении на 18 кладбище Харькова впервые стало известно из материала Иванны Скибы-Якубовой “Кладбище №18. Как получилось так, что мы хороним погибших в мешках”.

Тогда стало известно, что людей в начале полномасштабной войны в течение семи месяцев хоронили в мешках в секторе для тех, кто не имеет близких или отказался от семейного захоронения. Среди варварски похороненных были бойцы территориальной обороны, женщины, мужчины и даже дети.

Как писал KHARKIV Today, по факту массового захоронения на кладбище неподалеку от Безлюдовки прокуратура открыла два уголовных производства по статье 367 (служебная халатность) и ст. 287 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Однако в течение двух лет никаких подозрений никто не получил.

В апреле 2023 года департамент горсовета заключил соглашение с "Ритуалом" на перезахоронение на сумму полтора миллиона гривен. Тогда перезахоронили 99 тел умерших. Всего с февраля по сентябрь 2022 года без гробов, в полиэтиленовых мешках в общих траншеях похоронили более 1000 человек. Игорь Терехов обещал, что они будут перезахоронены.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что гранитные памятники и мультимедийные стела с информацией о погибших появятся на Аллее славы в Харькове.