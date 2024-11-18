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Харькову передали чрезвычайно важную помощь: подробности

Из-за отсутствия в Харькове собственной генерации дополнительная автономность обеспечит работу критической инфраструктуры во время блекаута

18 ноября 2024, 08:23
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Недилько Ксения

Правительство Японии и Программа развития ООН в Украине 16 ноября объявили о передаче энергетического оборудования Харькову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Харькову передали чрезвычайно важную помощь: подробности

Зима в Харькове. Фото из открытых источников

Мероприятие прошло в Киеве. В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы Дмитрий Исаев, министр иностранных дел Японии Ивая Такеши, посол Японии Масаши Накагоме, министр энергетики Герман Галущенко, а также представители ПРООН и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Как рассказал Дмитрий Исаев, Харькову передадут газовую турбину мощностью 16 МВт, которая будет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение, а также 15 частотно регулируемых приводов и 32 генератора (это оборудование поможет снизить риск перебоев в водоснабжении). По его словам, часть оборудования уже установлена.

"Эта помощь очень важна для Харькова, ведь она диверсифицирует источники нашего питания. Благодаря этому мы получаем дополнительную автономность в энергообеспечивании, которая в случае блэкаута позволит нам обеспечить функционирование критической инфраструктуры", — отметил Дмитрий Исаев.

Харькову передали чрезвычайно важную помощь: подробности - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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