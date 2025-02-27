Харькову необходимо восстановление после войны: Терехов назвал цену

Харькову необходимо около 10 млрд евро на восстановление, поэтому городские власти постоянно ищут дополнительные источники финансирования. Об этом мэр Игорь Терехов сообщил сегодня, 27 февраля, в эфире национального телемарафона.

Харьков. Фото из открытых источников

Мэр напомнил, что планирование восстановления города началось еще в 2022 году. К разработке нового Генерального плана развития Харькова привлекли Фонд Нормана Фостера, а также ведущих специалистов из Украины и университетов Оксфорда и Кембриджа.

"Генплан развития Харькова – это стратегический документ. Он включает в себя пошаговый план восстановления экономики города, в частности, предусматривает создание индустриальных и научных парков. Мы уже начали работу в этом направлении. У нас есть четкий план действий, но как бы хорош он ни был, без финансирования восстановление продлится долго. Наша главная задача – привлекать средства, искать инвестиции, и мы этим постоянно занимаемся", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что восстановление Украины после войны является одним из самых масштабных вызовов современности, что требует огромных финансовых ресурсов, стратегического планирования и международной поддержки. Разрушение инфраструктуры, экономические потери и гуманитарный кризис требуют быстрых, но в то же время продуманных действий. "Комментарии" попытались разобраться, как будет происходить восстановление нашего государства и кто будет его главными донорами.

Также "Комментарии" писали , что по приблизительным подсчетам восстановление Украины после войны может стоить 500 млрд евро, сообщил во время совместного заседания правительства и Еврокомиссии премьер-министр Денис Шмыгаль.