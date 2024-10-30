Харьковская преподаватель навела удар по детскому лагерю: что ей присудили

Суд признал виновной доцент кафедры краеведческо-туристической работы социальных и гуманитарных наук Учебно-научного института УИПА Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, которая корректировала вражеский огонь по дислокациям Сил обороны (распространение информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных Сил Украины – ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и назначил наказание в виде 2 лет условно. Об этом стало известно из приговора суда, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Осужденная преподаватель. Фото: ХАЦ

По данным ХАЦ, речь идет о кандидатке исторических наук, доценте кафедры краеведческо-туристической работы социальных и гуманитарных наук (сейчас нет среди состава кафедры на сайте) Елене Бакуменко (философско-украиноведческой студии). Раньше работала в УИПА доцентом кафедры философии, украиноведения и политологии.

Из приговора стало известно, что в конце июня этого года Бакуменко получила информацию о дислокации военнослужащих ВСУ на территории детского лечебно-оздоровительного лагеря в Харькове.

В тот же день преподавательница распространила эту информацию в одном из сообществ Telegram.

Согласно ответу одной из оперативно-тактических группировок войск, на месте расположения детского лагеря и непосредственно рядом с ним в указанный период находились и осуществляли перемещение личный состав и военная/специальная техника ВСУ.

25 сентября 2024 между прокурором и Бакуменко было заключено соглашение о признании виновности. Было согласовано наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с применением условного срока на 2 года.

С 4 сентября по 17 октября 2024 Бакуменко находилась под стражей, без права внесения залога.

В начале октября Харьковская областная прокуратура в релизе по Бакуменко отмечала следующее: “По данным следствия, преподавательница одного из харьковских университетов в июне 2024 года через мессенджер Telegram была вовлечена в сотрудничество российской спецслужбой. Женщина обходила Харьков и выискивала места расположения украинских военных и техники. Указанную информацию она направляла в анонимный чат своему российскому куратору. Преподавательница обозначала координаты на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание. Эти данные были необходимы представителям россии для нанесения по городу прицельных ракетных ударов и атак управляемыми авиабомбами”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

19 июня в Харькове около 16:22 раздался мощный взрыв. До этого в Воздушных Силах ВСУ сообщалось о том, что на Харьков следует управляемая авиабомба. Наблюдатели сообщали, что после взрыва в одном из районов города видны задымления.

Олег Синегубов, глава ХОВА в 17:23 сообщил: "Оккупанты тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова. Два попадания в землю на территории детского лагеря "Лесная сказка" и одно возле жилого дома, есть повреждения. Информация о пострадавших не поступала".