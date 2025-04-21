Харьковщина в огне: что происходит с сотнями гектаров лесов

В Харьковской области горели хвойная подстилка и камыш на площади свыше 350 га. В настоящее время идет очаговое горение на площади 5 га, сообщают в ГСЧС Украины.

Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС

На месте работают спасатели, пожарные местных пожарных команд и работники лесхоза.

Кроме того, на месте происшествия привлечены пиротехнические расчеты ГСЧС, которые разминируют территорию для обеспечения путей передвижения пожарной техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска запустили беспилотники в ночь на 14 апреля и попали в гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар", – говорится в сообщении. Игорь Терехов сообщил, что пострадавших в результате атаки российского беспилотника нет. После удара начался масштабный пожар, площадь которого достигла тысячи метров.

Также "Комментарии" писали, что в начале апреля в Сибири из-за сильного урагана началось распространение ландшафтных пожаров, огонь опрокидывался на дома. Власть обратилась к людям с просьбами тушить огонь лопатами.

В Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов.

"Тотальный ужас в Заимке, огонь окружает деревню. Люди просят помощи", – писали местные жители в соцсетях.

"На трассе в аэропорт — огненная стена, люди пытаются поехать по встречке", — жаловались россияне. Тем временем глава Калининского сельсовета Усть-Абаканского района республики Иван Сажин призвал всех, кто может помочь, брать лопаты и метлы и бороться с пожаром.