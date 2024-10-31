Харьковчанка убирала на съемных квартирах военных ВСУ, чтобы передать информацию врагу

Служба безопасности задержала в Харькове агентку военной разведки россии (более известной как гру), которая готовила новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу. Задачу врага выполняла 63-летняя местная безработная, находившаяся на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанная подозреваемая. Фото: СБУ

По указанию российской гру женщина разведывала координаты для огневого поражения подразделений Сил обороны, которые вовлечены в бои на Харьковском направлении.

Для сбора разведданных агент пыталась "втереться в доверие" к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры.

Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности, убрать в жилищах временного проживания.

Предательница пересылала полученные сведения своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на гугл-картах.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и после документирования ее преступных действий задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.

У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской игрой.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.