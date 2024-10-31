logo

BTC/USD

72171.28

ETH/USD

2633.97

LTC/USD

71.26

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Харьковчанка убирала на съемных квартирах военных ВСУ, чтобы передать информацию врагу
commentss НОВОСТИ Все новости

Харьковчанка убирала на съемных квартирах военных ВСУ, чтобы передать информацию врагу

Корректировщицу огня задержали в Харькове во время разведки возле военного объекта

сегодня, 13:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безопасности задержала в Харькове агентку военной разведки россии (более известной как гру), которая готовила новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу. Задачу врага выполняла 63-летняя местная безработная, находившаяся на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Харьковчанка убирала на съемных квартирах военных ВСУ, чтобы передать информацию врагу

Задержанная подозреваемая. Фото: СБУ

По указанию российской гру женщина разведывала координаты для огневого поражения подразделений Сил обороны, которые вовлечены в бои на Харьковском направлении.

Для сбора разведданных агент пыталась "втереться в доверие" к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры.

Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности, убрать в жилищах временного проживания.

Предательница пересылала полученные сведения своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на гугл-картах.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и после документирования ее преступных действий задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.

У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской игрой.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости