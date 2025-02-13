Харьковчанка продала младенца за 20 тысяч долларов: что ей грозит

Жительница Харькова продала собственного ребенка за 20 тысяч долларов. На вырученные средства она вместе с сожителем планировала приобрести автомобиль. Сразу после продажи незнакомке своей двухмесячной дочери женщину задержали правоохранители. Ребенок находится в безопасности на попечении врачей. Матери грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Ребенок с полицейскими в Харькове. Фото: НПУ

Информацию о поиске клиента для продажи собственного ребенка получили оперативники 7-го управления по обслуживанию Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции. После тщательной проверки она действительно подтвердилась. 22-летняя женщина, которая уже имеет сына в возрасте 1 год и 10 месяцев, не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться.

По данному факту следователи следственного управления полиции ГУНП открыли уголовное производство и все последующие действия происходили под контролем правоохранителей. Покупатель пообщалась с матерью, они обсудили все условия соглашения, согласовали время и место для встречи.

12 февраля оперативники и следователи полиции задержали мать сразу после того, как она продала собственного ребенка и получила за него 20 000 долларов. За эти средства она вместе с сожителем планировала приобрести авто.

Также по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили ее сына в возрасте 1 года и 10 месяцев. Его также осмотрели врачи и он находится на их попечении.

В настоящее время следователи задержанной в процессуальном порядке женщине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Днепре 19-летняя женщина не хотела ухаживать за своим двухлетним сыном, поэтому решила его продать за миллион гривен и открыть собственный бизнес.