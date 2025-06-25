Харьковчанин-уклонист наехал на полицейского на блокпосту: что известно

24 июня на одном из блокпостов Харьковщины мужчина во время перепалки с полицейским наехал на него автомобилем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

В Харькове мужчина наехал на полицейского на блокпосту

Отмечается, что во время проверки документов водитель отказался предоставить удостоверение личности, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и в ходе конфликта намеренно совершил наезд на полицейского.

В результате наезда телесные повреждения получил оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3.

Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 32-летний житель Харькова, который, как выяснилось, находится в розыске по районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

В этот же день следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы .

Напомним, портал "Комментарии" писал о скандале, произошедшем в одном из ТЦК области на прошлой неделе. В Совете адвокатов Харьковщины сообщают, что ситуация произошла в Красноградском ТЦК 19 июня, в помещении ВЛК, куда несколько человек доставили бус с военнообязанным.

"Мужчину, исключенного из учета, пытались принудительно мобилизовать, несмотря на прямые нарушения закона. Адвокат прибыл чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. В результате неправомерных действий сотрудников Красноградского тцк, с превышением ими полномочий, пренебрежением, которое они выражали в сторону адвоката и широкой общественности, публичным осуждением за оказание помощи клиенту, адвокат получил избиение, сломанную ногу и многочисленные ушибы и был госпитализирован. После этого сотрудники ТЦК продолжили издевательство над исключенным из учета мужчиной: избиение, моральное давление и пытки более 16 часов подряд. Не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна", – пишут в Совете адвокатов Харьковщины.