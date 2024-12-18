Харьковчанин не хотел воевать из-за религии: что ему присудили

При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 30-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

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Прокуроры доказали, что 1 ноября 2023 мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова. В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой пригоден к военной службе.

10 ноября мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако он решил не выполнять законное требование и 8 июля 2024 написал заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Уклонение он объяснил вероисповеданием и предоставил справку от баптистской церкви.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он добавил, что в ноябре 2023 года в учебном подразделении он отказался принимать присягу, поскольку с 2021 года является верующим и показал справку Харьковского областного объединения церквей евангельских христиан баптистов. Ему предложили прохождение альтернативной службы поваром. Он отказался, поскольку все равно должен был держать оружие в руках, что противоречит его религиозным убеждениям. 10 ноября 2023 года обвиняемому предоставили повестку на службу, однако он не явился, испугавшись за свою жизнь и здоровье в случае прохождения службы в ВСУ.

В прокуратуре отмечают, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд Харькова. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мужчины с инвалидностью в возрасте от 25 до 60 лет должны пройти повторный осмотр.