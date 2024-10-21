«Харьковчане выступают за референдум по присоединению к России»: что известно

Пропагандистские ресурсы кремля распространяют новый бред о "референдуме в Харькове" со ссылкой на заявление гауляйтера Виталия Ганчева. Якобы жители Харьковщины обладают полной поддержкой со стороны "администрации" относительно референдума, но итоговое решение должно быть основано на политической воле всех граждан области. О новых фейках кремля сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

В Центре отмечают, что даже в 2022 году, когда россияне контролировали более 20% Харьковской области, оккупанты не занимались подготовкой к "голосованию" по образцу Херсонской и Запорожской областей. Ограничились заявлениями Ганчева о том, что "референдум не ко времени".

Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины в сентябре-октябре 2022-го и освобождение Харьковщины сделали этот вопрос вообще неактуальным.

Сегодня же позиции россиян в Харьковской области значительно хуже, чем в 2022-м, а сам Ганчев уже более двух лет постоянно находится в белгороде.

"Вброс о "референдуме" – это попытка медийно перекрыть эффект от успешной операции Сил обороны Украины вблизи села Липцы на севере области – накануне бойцы спецподразделений ГУР МО Kraken, "Артан" и Иностранного легиона совместно с 13-й бригадой "Хартия" Нацгвардии зачистили 400 га лесного массива, уничтожили и взяли в плен значительное количество живой силы противника", – добавляют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Может ли "сосед подрабатывать в ТЦК": очередной фейк от россиян

На одном из телеграм-каналов была обнаружена информация, будто военнослужащие ТЦК могут работать на гражданских работах, а в ТЦК "подрабатывать" в свободное от основной деятельности время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полтавского ОТЦК и СП.

Описанный на скриншоте случай вроде бы произошел за пределами Полтавской области, но в ТЦК подчеркивают, что подобные выдумки не выдерживают критики и объяснили, почему это неправда.