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Харьковчанам объяснили, как восстановить поврежденную или потерянную X-card

"Карточка харьковчанина": как восстановить утраченную или поврежденную X-card

сегодня, 13:36
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Кречмаровская Наталия

Владельцы "Карты харьковчанина" могут пользоваться разнообразными скидками на товары и услуги. Система лояльности насчитывает более 100 партнеров в разных категориях: медицина и фармация, супермаркеты и магазины, красота и уход, образование, развлечения, спорт и многое другое. Это позволяет держателям карты экономить средства при ежедневных покупках и заказах услуг.

Харьковчанам объяснили, как восстановить поврежденную или потерянную X-card

Фото из открытых источников

Однако может случиться так, что владелец потерял или повредил карточку. Что делать – рассказали в Харьковском городском совете.

Чтобы восстановить X-card, нужно взять документ, подтверждающий вашу личность, и обратитесь для перевыпуска:

  • в любой ЦНАП;

  • в управление социальной защиты населения;

  • в КП "Харьковпасс" по адресу: бул. Гончаровский, 7

“Там у вас примут заявление и помогут восстановить карточку. Или загрузите городское приложение Open Kharkiv на телефон. В нем появится цифровая "Карточка харьковчанина" (Digital X-card), которая будет иметь те же привилегии, что и пластиковая", — пояснили в Харьковском городском совете.

Кто может получить X-card

На сайте программы говорится, что согласно подпункту 1.2.5 п.1.2. Положение о "Карточке харьковчанина", за получением карточки может обратиться:

  • лицо, имеющее зарегистрированное место жительства в городе Харькове;

  • независимо от места регистрации проживания лицо, осуществляющее трудовую деятельность в городе Харькове в соответствии с законодательством Украины;

  • независимо от места регистрации проживания учащийся заведения общего среднего образования, расположенного на территории города Харькова.

Также отмечается, что предоставление и оформление карточки харьковчанина абсолютно бесплатно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине и выступает спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".





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Источник: https://x-card.city.kharkiv.ua/category/news/
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