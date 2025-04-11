Харьковчан предупредили об изменениях в работе транспорта: подробности

В Харькове анонсировали изменения в работе транспорта – речь идет о работе трамвая №12. В Харьковском городском совете объяснили, что будет приостановлено движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимость, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и Ипподрома. Ограничения продлятся с 9:00 до 16:00 14-16 апреля.

Харьков. Фото из открытых источников

В Департаменте строительства и путевого хозяйства отметили, что ограничения связаны с ремонтом трамвайного пути.

В указанный период трамвай №12 будет курсировать следующим образом:

– часть 1: разворотный круг "Вокзал "Харьков-Пассажирский" – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг "Ул. Европейская";

– часть 2: разворотный круг "Вокзал "Харьков-Пассажирский" – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – разворотный круг "Ивановка".

Напомним, что на демонтаж МАФов и брошенных автомобилей в Харькове в 2025 году, как писал портал "Комментарии", потратят 4,66 млн грн. Соглашение на услуги по демонтажу заключило КП "Современный город" из ООО "Стройтрансавто".

В 2024 году коммунальщики заключили подобное соглашение на сумму 4,29 млн. грн. Однако впоследствии дополнительным соглашением изменили условия, и сумма выросла до 5,15 млн грн.

"На предприятии подсчитали, что до конца 2025 года, как и в соглашении за прошлый год, потребуется убрать 200 заброшенных автомобилей, а также демонтировать 250 сооружений таких, как столбы, дорожные знаки или шлагбаумы", — говорится в сообщении.

По условиям соглашения предусматривается демонтаж 790 погонных метров линейных сооружений (заборов и ограждений), 3500 квадратных метров объемных сооружений.