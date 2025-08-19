Харьковчан предупредили о масштабном отключении воды: график и адреса

В среду, 20 августа, в некоторых районах Харькова будет временно прекращено водоснабжение.

Вода. Иллюстративное фото

В Харьковском городском совете сообщили, что ограничения продлятся с 8:00 до 22:00 в связи с подготовкой водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду.

Да, воды не будет в Шевченковском и Киевском районах, на территориях, ограниченных:

– пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, пр. Науки, ул. Саржинской, ул. Ирининской, ул. Дмитрия Антоненко, Центральным парком, ул. Сумской;

– пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Черноглазовской, ул. Куликовской, НТУ "ХПИ", ул. Дегтярной, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, въездом Евгения Гребенки, пер. Соледарским, пер. Угледарским, ул. Британской, ул. Тахиатской, въездом Шотландским, ул. Бахмутской, ул. Григория Сковороды, заводом "ФЭД".

В Харьковском городском совете предупредили, что на время проведения работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия "Харьковводоканал" по адресам:

– Киевский район: ул. Григория Сковороды, 88 с переездом на ул. Николая Хвылевого, 9, ул. Григория Сковороды, 42 с переездом по ул. Чернышевской, 55, ул. Потебни, 2 с переездом по ул. Григория Сковороды, 14;

– Шевченковский район: пр. Независимости, 13 (областная клиническая больница), ул. Космическая, 27, ул. Клочковская, 148-а.

Ознакомиться подробнее со списком адресов, где завтра не будет воды, можно по ссылке.

