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Харьков вновь под атакой беспилотников: с чем в городе начались проблемы

В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением

25 января 2025, 14:55
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в соцсети мэр города Игорь Терехов.

Харьков вновь под атакой беспилотников: с чем в городе начались проблемы

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Зафиксировано как минимум два удара.

"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Зафиксирован еще один удар – предварительно — БПЛА "Молния" в Шевченковском районе. По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар", – отметил градоначальник.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 января российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о ситуации в городе.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты планируют наступление на город Харьков, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Сейчас приоритетное направление для врага на Харьковщине – прорыв к реке Оскол через Боровую. Именно здесь, на участке основного удара 20-й армии РФ находятся подразделения нашей Третьей штурмовой бригады. Цель противника – получить контроль над населенным пунктом, прорваться в Оскол, создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова", – заявил Максим Жорин.

По словам майора ВСУ, враг использует безумное количество сил и средств, особенно fpv-дроны и сбросы, за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками.




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