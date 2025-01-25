Харьков вновь под атакой беспилотников: с чем в городе начались проблемы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в соцсети мэр города Игорь Терехов.
Удар по Харькову. Фото: из открытых источников
Зафиксировано как минимум два удара.
Читайте также на портале "Комментарии" — 24 января российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о ситуации в городе.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты планируют наступление на город Харьков, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
По словам майора ВСУ, враг использует безумное количество сил и средств, особенно fpv-дроны и сбросы, за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками.
Новости