Харьков в 20 км от фронта: что может привести к трагическим последствиям

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Кречмаровская Наталия
Проведение автопробега в рамках "прайда" анонсировали в Харькове. Такую инициативу прокомментировал основатель подразделения Kraken Константин Немичев.
Харьков. Фото из открытых источников
Харьков, 20 км к фронту, хочу обратить внимание на чрезвычайно важный аспект — безопасность жителей Харькова, отметил он. Немичев отметил, что проведение автопробега предполагает движение колонны по городу, привлечение большого количества людей, и неизбежное — их скопление на маршруте.
По словам военного, массовое мероприятие в таких условиях — это огромный риск. Он подчеркнул, что даже без учета возможных провокаций сам факт собрания людей в городе, которое под обстрелами — это прямое нарушение элементарных правил безопасности во время военного положения.
Военный обратился к правоохранительным органам, городским и областным властям с просьбой пересмотреть целесообразность проведения таких мероприятий в Харькове в нынешних условиях.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с атаками в Харькове.