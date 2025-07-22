Харьков в 20 км от фронта: что может привести к трагическим последствиям

Проведение автопробега в рамках "прайда" анонсировали в Харькове. Такую инициативу прокомментировал основатель подразделения Kraken Константин Немичев.

Харьков. Фото из открытых источников

Харьков, 20 км к фронту, хочу обратить внимание на чрезвычайно важный аспект — безопасность жителей Харькова, отметил он. Немичев отметил, что проведение автопробега предполагает движение колонны по городу, привлечение большого количества людей, и неизбежное — их скопление на маршруте.

"В прифронтовом городе, который регулярно попадает под удары авиабомбами, шахедами, скопление людей — это потенциальная мишень. Последствия могут быть трагическими", — подчеркнул он.

По словам военного, массовое мероприятие в таких условиях — это огромный риск. Он подчеркнул, что даже без учета возможных провокаций сам факт собрания людей в городе, которое под обстрелами — это прямое нарушение элементарных правил безопасности во время военного положения.

"Отдельно следует сказать о социальном контексте. Реакция харьковчан на подобные мероприятия, мягко говоря, неоднозначна. Это создает высокий риск конфликтов и провокаций, которые могут привести к массовым беспорядкам — и все это на фоне постоянной военной угрозы", — подчеркнул Немичев.

Военный обратился к правоохранительным органам, городским и областным властям с просьбой пересмотреть целесообразность проведения таких мероприятий в Харькове в нынешних условиях.

"Любое решение должно приниматься не по политическим соображениям, а с учетом ситуации на фронте, обстановки в городе и ответственности за жизнь людей", — отметил Немичев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с атаками в Харькове.