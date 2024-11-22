Харьков "уходит под землю": в городе планируют строительство важного объекта

В Харькове строят некоторые объекты под землей, чтобы оградить жителей от вражеских обстрелов. Власти города планируют построить под землей детский сад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.

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Соглашение на разработку проектной документации для строительства противорадиационного укрытия на территории детского сада в Новобаварском районе заключил Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета.

По данным ХАЦ, соглашение было заключено с ООО "Верифика", стоимость разработки проекта 1,3 млн грн.

В документах говорится о разработке проектной документации с учетом экспертизы нового строительства защитного сооружения гражданской защиты (противорадиационное укрытие) на территории детсада на улице Львовской.

"Это первый проект в Харькове, что касается строительства ПРУ в учреждениях дошкольного образования. До этого в городе построили подземную школу, сейчас строят еще несколько. На данный момент информации о новом проекте в системе DREAM отсутствует. Проектанты должны завершить работу до конца года”, – сообщили в ХАЦ.

Также отмечается, что директором и учредителем предприятия ООО "Верифика" является Лина Ефремова. Лина Ефремова ранее работала специалистом по охране труда ПАО "Теплоэнергетический центр Роганского промузла". По данным сайта Прозорро, ООО Верифика получала подряды только от департамента по благоустройству горсовета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Харькове готовятся к Новому году и где планируют провести развлекательные мероприятия.



