Харьков прожил 7 дней без единого обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз

Недилько Ксения
В Харькове за прошедшую неделю не произошло ни одного обстрела. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. В городе Днепр также неделя проходила спокойно, вплоть до празднования Дня города в субботу. Тогда оккупанты "поздравили" днепрян баллистической ракетой из временно оккупированного Крыма.
Харьков прожил 7 дней без обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз
Для жителей прифронтовых городов – это уже в диковинку спать спокойно, без взрывов, хотя воздушные тревоги все же раздаются. Однако мэр Харькова призвал не расслабляться и помнить, что враг коварен.
Мэр Харькова отметил, что в то же время город продолжает приходить в себя от последствий предыдущих вражеских ударов. Каждый день вовсю работают коммунальщики, энергетики, дорожники, ремонтные бригады – каждый на своем месте.
Через неделю в городе воздушная тревога суммарно продолжалась почти 37 часов. Для сравнения, в области этот показатель более чем вдвое выше – более 80 часов.
