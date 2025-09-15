logo

BTC/USD

114846

ETH/USD

4515.43

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Харьков прожил 7 дней без единого обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Харьков прожил 7 дней без единого обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз

Города, близкие к линии боевого столкновения, уже забыли, когда спали ночью

15 сентября 2025, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Харькове за прошедшую неделю не произошло ни одного обстрела. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. В городе Днепр также неделя проходила спокойно, вплоть до празднования Дня города в субботу. Тогда оккупанты "поздравили" днепрян баллистической ракетой из временно оккупированного Крыма.

Харьков прожил 7 дней без единого обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз

Харьков прожил 7 дней без обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз

Для жителей прифронтовых городов – это уже в диковинку спать спокойно, без взрывов, хотя воздушные тревоги все же раздаются. Однако мэр Харькова призвал не расслабляться и помнить, что враг коварен.

Харьков прожил 7 дней без единого обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз - фото 2

                                                                                                                                                                    

"Это, к сожалению, отнюдь не означает, что стало безопасно: война продолжается, враг – циничный и безжалостный, угроза с неба никуда не исчезла. Но очень хочется верить, что такая тихая динамика – без атак, без человеческих потерь и без новых разрушений – снова станет нормой жизни харьковчан", – подчеркнул Терехов.

Мэр Харькова отметил, что в то же время город продолжает приходить в себя от последствий предыдущих вражеских ударов. Каждый день вовсю работают коммунальщики, энергетики, дорожники, ремонтные бригады – каждый на своем месте.

Через неделю в городе воздушная тревога суммарно продолжалась почти 37 часов. Для сравнения, в области этот показатель более чем вдвое выше – более 80 часов.

"Впрочем, несмотря на любую статистику, главное – не терять бдительности. Еще раз призываю всех: если звучит сирена, обязательно идите в укрытие", – подчеркнул городской голова Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как вчера вечером оккупанты безжалостно атаковали Черниговщине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости