Харьков прожил 7 дней без единого обстрела, Днепр за неделю «поздравили» только один раз

В Харькове за прошедшую неделю не произошло ни одного обстрела. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. В городе Днепр также неделя проходила спокойно, вплоть до празднования Дня города в субботу. Тогда оккупанты "поздравили" днепрян баллистической ракетой из временно оккупированного Крыма.

Для жителей прифронтовых городов – это уже в диковинку спать спокойно, без взрывов, хотя воздушные тревоги все же раздаются. Однако мэр Харькова призвал не расслабляться и помнить, что враг коварен.

"Это, к сожалению, отнюдь не означает, что стало безопасно: война продолжается, враг – циничный и безжалостный, угроза с неба никуда не исчезла. Но очень хочется верить, что такая тихая динамика – без атак, без человеческих потерь и без новых разрушений – снова станет нормой жизни харьковчан", – подчеркнул Терехов.

Мэр Харькова отметил, что в то же время город продолжает приходить в себя от последствий предыдущих вражеских ударов. Каждый день вовсю работают коммунальщики, энергетики, дорожники, ремонтные бригады – каждый на своем месте.

Через неделю в городе воздушная тревога суммарно продолжалась почти 37 часов. Для сравнения, в области этот показатель более чем вдвое выше – более 80 часов.

"Впрочем, несмотря на любую статистику, главное – не терять бдительности. Еще раз призываю всех: если звучит сирена, обязательно идите в укрытие", – подчеркнул городской голова Харькова.

