Харьков пережил новый ад: стало известно о страшных последствиях удара РФ

Утром 7 июля в Харькове были зафиксированы взрывы, вызванные атаками ударных беспилотников. Как сообщили мэр города Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов в своих Telegram-каналах, удары пришлись, вероятно, по Холодногорскому району.

Фото: 24 Канал

Первые сигналы об атаке поступили примерно в 10:20. По словам Терехова, в городе прозвучало по меньшей мере три "прилета", в том числе в районе Холодной Горы. Спустя несколько минут после этого он также подтвердил взрыв.

По состоянию на 10.30 в воздухе над Харьковом продолжали находиться вражеские дроны, о чем предупредил мэр, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Олег Синегубов подтвердил факт атаки на Холодногорский район и отметил, что опасность со стороны ударных БпЛА не исчезла, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности.

Впоследствии Терехов сообщил о шести новых "прилетах", в результате которых пострадали люди. Предварительно известно, что одна женщина получила тяжелые ранения.

В частном секторе Холодногорского района зафиксирован пожар – горит жилой дом. По состоянию на 10.51 также стало известно о повреждении жилой и транспортной инфраструктуры, в частности горят автомобили и разрушенные хозяйственные сооружения.

На данный момент известно о по меньшей мере трех пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии. На месте работают медики и экстренные службы.

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