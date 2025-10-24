Харьков накрывают КАБами: есть люди под завалами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Прямо сейчас в Харькове раздалось по меньшей мере пять взрывов – город находится под ударом вражеских управляемых авиационных бомб.

Харьков накрывают КАБами: в городе раздаются мощные взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе бомбами атакован Индустриальный район.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил эту информацию и призвал к отбою находиться в безопасных местах.

По данным мониторов, над городом летает разведка, корректирующая удары. В городе поднимается дым на месте атаки.

Олег Синегубов в 11:25: "В Харькове предварительно зафиксировано четыре попадания вражеских КАБ. Все "прилеты" — в Индустриальном районе города.

В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы направляются на места ударов".

Игорь Терехов в 11:27: "На одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие – ранены. Повреждены несколько автомобилей, пожар.

Обследования мест попаданий продолжаются".

Игорь Терехов в 11:29: "Количество пострадавших – два человека. Под завалами могут быть еще люди".

Олег Синегубов в 11:34: "Три человека пострадали в результате обстрела Харькова. Медики оказывают им необходимую помощь.

Осмотр мест ударов продолжается. Задействованы все профильные службы".

Игорь Терехов в 11:43: "По уточненной информации, одно попадание пришлось по автобазе, повреждено более 20 машин. Второе – по гражданскому предприятию.

Трое пострадавших, один человек госпитализирован. Продолжается тушение пожара".

Игорь Терехов в 12.07: "По уточненной информации нашего Ситуационного центра Харьков был атакован 5 КАБами. На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки – выбитые окна. Пострадавших на данную минуту шестеро".

Информация обновляется.



