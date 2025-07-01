logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Харьков на грани: что заявил Терехов из-за усиления вражеских атак
commentss НОВОСТИ Все новости

Харьков на грани: что заявил Терехов из-за усиления вражеских атак

Это абсолютный антирекорд с начала войны: что происходит в Харькове из-за вражеских обстрелов

1 июля 2025, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия продолжает обстреливать Харьков – используют ударные дроны и ракеты. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город пережил июнь и в очередной раз обратился к горожанам.

Харьков на грани: что заявил Терехов из-за усиления вражеских атак

Харьков. Фото из открытых источников

По его словам, в июне зафиксировали абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак на Харьков с начала войны. Это были и ракеты, и дроны, и авиационные удары.

Харьков на грани: что заявил Терехов из-за усиления вражеских атак - фото 2

"Цена – страшная. За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Пострадали еще 157 человек, среди которых – 25 детей", – рассказал последствия ударов Терехов.

Городской голова также отдельно напомнил о самой масштабной одновременной комбинированной атаке на Харьков, которая произошла 7 июня.

"В тот день под главный удар попало крупное гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались только руины. Тушение пожара там длилось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами нашли тела еще шести работников предприятия”, — рассказал он.

Терехов отметил, что уровень опасности и техническая сложность этой ситуации была близка к трагедии в "Эпицентре".

"Я понимаю, насколько утомительно каждый день все это переживать. Харьковчане, коммунальные службы, спасатели, врачи, волонтеры, предприниматели — все работают на грани возможностей. Но мы держимся, потому что иначе просто не можем", — отметил он.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в очередной раз обратился к горожанам с призывом — не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Спускайтесь в метрополитен, идите к укрытиям, соблюдайте правила двух стен. Берегите себя и своих родных!", — призвал Терехов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая раскритиковала Сырского за его систему лояльности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости