Харьков на грани: что заявил Терехов из-за усиления вражеских атак

Россия продолжает обстреливать Харьков – используют ударные дроны и ракеты. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город пережил июнь и в очередной раз обратился к горожанам.

Харьков. Фото из открытых источников

По его словам, в июне зафиксировали абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак на Харьков с начала войны. Это были и ракеты, и дроны, и авиационные удары.

"Цена – страшная. За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Пострадали еще 157 человек, среди которых – 25 детей", – рассказал последствия ударов Терехов.

Городской голова также отдельно напомнил о самой масштабной одновременной комбинированной атаке на Харьков, которая произошла 7 июня.

"В тот день под главный удар попало крупное гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались только руины. Тушение пожара там длилось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами нашли тела еще шести работников предприятия”, — рассказал он.

Терехов отметил, что уровень опасности и техническая сложность этой ситуации была близка к трагедии в "Эпицентре".

"Я понимаю, насколько утомительно каждый день все это переживать. Харьковчане, коммунальные службы, спасатели, врачи, волонтеры, предприниматели — все работают на грани возможностей. Но мы держимся, потому что иначе просто не можем", — отметил он.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в очередной раз обратился к горожанам с призывом — не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Спускайтесь в метрополитен, идите к укрытиям, соблюдайте правила двух стен. Берегите себя и своих родных!", — призвал Терехов.

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