Харьков и Золочев в огне: последствия массированного удара россиян

Российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и поселку Золочев, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 9 пострадавших людей в Харькове и 8 в Золочеве. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, а также городской голова Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову и Золочеву. Фото из открытых источников

Мэр Харькова подтвердил, что в городе повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу. В городе прогремело минимум 15 взрывов. Также Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова в результате вражеского обстрела ранения получил 25-летний мужчина.

По информации главы ОВА, также был прилет в поселке Золочев. В результате этого пострадала 14-летняя девочка, ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины, еще три человека получили острую реакцию на стресс.

Впоследствии на удар РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал видео. Украинский лидер отметил, что на фоне ударов неуместно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на сейчас пострадало 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и т.д.", – высказался президент.

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