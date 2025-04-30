Громкий скандал с ТЦК в Харькове: в терцентре заявили о нападении на военного

В Харькове во время осуществления мер оповещения в Григоровском Боре мужчина напал на военнослужащего ВСУ. В Харьковском ТЦК и СП рассказали о деталях инцидента.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

"Обращаем внимание украинского общества на то, что это преступление произошло на фоне позорной информационной кампании, целью которой является дискредитация военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сил обороны Украины", — подчеркнули в терцентре.

Отмечается, что мероприятия оповещения проводили работники ТЦК вместе с представителями Нацполиции. После проверки документов был обнаружен военнообязанный гражданин.

"Мужчина неадекватно себя вел, угрожал и пытался нанести военнослужащему ВСУ ножевые ранения. На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и следственно-оперативной группы. Нападающего задержали сотрудники Национальной полиции", — говорится в сообщении терцентра.

В ТЦК отметили, что по факту нападения правоохранители открыли уголовное производство по ч. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Нападение на военнослужащего во время исполнения служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки. Сообщаем гражданам, что в соответствии с Уголовным Кодексом Украины, нападение, оскорбление, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих будут иметь последствия, а нарушители будут нести уголовную ответственность", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Пасху облав ТЦК не было.



