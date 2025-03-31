Громкий скандал назревает в Харькове: что происходит в городе

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Кречмаровская Наталия
Харьков на пороге громкого скандала — проблемы могут возникнуть из-за вероятной добычи газа вблизи города.
Иллюстративное фото
О ситуации рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Глава города сообщил, что горсовет снова получил сообщение о планах газодобычи на Хорошевской площади. Эта территория граничит с Харьковом. А добыча газа напрямую повлияет на жителей Жихоря.
По его словам, городские власти, депутаты, департамент ЖКХ сейчас тщательно анализируют ситуацию. В связи с потенциальной добычей газа возникают критические вопросы — останутся ли горожане с питьевой водой и какие экологические последствия будут из-за добычи. Эти вопросы были направлены в Министерство защиты окружающей среды.
Относительно ситуации с добычей газа, СМИ сообщали, что митинги по этому вопросу периодически возникают в Харьковской области с осени 2020 года. Активисты часто выступают против расширения мощностей добычи газа.
Отмечается, что протестующие не давали добывателям проводить геологоразведочные работы газовых площадей вокруг Хорошевской нефтегазовой площади (расположена в Харьковской области, между Бабаями, Безлюдовкой, Хорошевом и Харьковом).
Напомним, портал "Комментарии" писал о последствиях обстрела Харькова.
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