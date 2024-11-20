Гранитные памятники и мультимедийная стела с информацией о погибших появятся на Аллее Славы в Харькове

Сотрудники КП "Ритуал" при поддержке Харьковского городского головы Игоря Терехова начали устанавливать типовые гранитные сооружения защитникам и защитницам Украины на Аллее Славы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского горсовета.

Аллея Славы в Харькове. Фото: Харьковский горсовет

Как сообщили на предприятии, сейчас продолжаются работы по обустройству 20 памятников. До конца года специалисты планируют установить на подходе к Аллее Славы мультимедийную информационную стелу — виртуальный мемориал памяти, который поможет найти дорогу к конкретному месту захоронения, узнать жизненный путь погибшего, прочитать о его наградах и т.д.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове произошли изменения на Аллее Славы (ФОТО)

На Аллее Славы (городское кладбище №18) прошла акция по замене флагов ко Дню города и Дню Независимости Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета. В мероприятии приняли участие представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства, работники КП "Ритуал", волонтеры, активисты, близкие и родные павших защитников Украины, неравнодушные харьковчане.

Совместными усилиями они обновили почти 500 поврежденных ветром флагов, заменили около 200 деревянных флагштоков на железные дороги, навели порядок вблизи захоронений. Акция прошла по инициативе Всеукраинского объединения родных пропавших без вести и погибших защитников Украины.

Читайте также: Харьковский городской совет объявил о масштабных планах по упорядочению Аллеи Славы на Городском кладбище №18. Этот важный мемориальный комплекс, где похоронены защитники Украины, примет новый вид и станет местом достойного чествования памяти героев. По словам городского головы Игоря Терехова, уже разрабатывается проект, предусматривающий устранение недостатков на территории кладбища, в частности, приведение в порядок заброшенных мест захоронений, установку новых памятников, а также комплексное благоустройство территории.

Часть запланированных работ будет выполнена уже к концу этого года. "Там есть некоторые недостатки, и мы их устраним. Установим памятники и сделаем еще несколько хороших дел, которые мы должны там сделать", — отметил мэр.