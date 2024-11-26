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Гауляйтер Харьковщины сообщил об оккупации поселка, которое накануне зачищала Третья штурмовая

Оккупационные власти Харьковщины сообщили о захвате Копанок

сегодня, 14:56
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Недилько Ксения

Населённый пункт Копанки Харьковской области перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщил гауляйтер Харьковщины Виталий Ганчев.

Гауляйтер Харьковщины сообщил об оккупации поселка, которое накануне зачищала Третья штурмовая

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжелые и упорные бои идут сразу на нескольких участках Харьковского фронта. Всем бойцам, освобождающим русские земли, очень важно чувствовать нашу поддержку. Победа будет за нами!" – написал коллаборант.

Напомним, что вчера, 25 ноября Третья штурмовая бригада сообщила, что зачистила поселок, в который прорвались оккупанты в Харьковской области.

"Помимо успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.

На видео наши военные показали пленных из 1-й танковой армии России. Отмечается, что при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в России, часть — уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под крики "Героям Слава" — в видео с места от комбата Вара.

На данный момент Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины — и это заслуга подразделения Karakurt Colony "2-го мехбата Третьей штурмовой бригады", – написали в бригаде 25 ноября.

Кроме того, сообщается, что российская ДРГ пыталась прорвать границу возле одного из населённых пунктов Харьковской области. Немногочисленная диверсионно-разведывательная группа РФ в ночь на понедельник, 25 ноября, пыталась прорвать границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптовка – Нехотеевка. Однако Силы обороны ликвидировали часть российских диверсантов, другие оккупанты отступили на территорию Белгородской области, рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.



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