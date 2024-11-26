Гауляйтер Харьковщины сообщил об оккупации поселка, которое накануне зачищала Третья штурмовая

Населённый пункт Копанки Харьковской области перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщил гауляйтер Харьковщины Виталий Ганчев.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжелые и упорные бои идут сразу на нескольких участках Харьковского фронта. Всем бойцам, освобождающим русские земли, очень важно чувствовать нашу поддержку. Победа будет за нами!" – написал коллаборант.

Напомним, что вчера, 25 ноября Третья штурмовая бригада сообщила, что зачистила поселок, в который прорвались оккупанты в Харьковской области.

"Помимо успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.

На видео наши военные показали пленных из 1-й танковой армии России. Отмечается, что при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в России, часть — уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под крики "Героям Слава" — в видео с места от комбата Вара.

На данный момент Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины — и это заслуга подразделения Karakurt Colony "2-го мехбата Третьей штурмовой бригады", – написали в бригаде 25 ноября.

Кроме того, сообщается, что российская ДРГ пыталась прорвать границу возле одного из населённых пунктов Харьковской области. Немногочисленная диверсионно-разведывательная группа РФ в ночь на понедельник, 25 ноября, пыталась прорвать границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптовка – Нехотеевка. Однако Силы обороны ликвидировали часть российских диверсантов, другие оккупанты отступили на территорию Белгородской области, рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.