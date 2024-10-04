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"Food Train" в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи

Поезд-кухня обеспечивает горячей едой жителей прифронтовых территорий

сегодня, 16:44
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Недилько Ксения

Уникальный поезд-кухня, созданный при поддержке Фонда Говарда Баффета, уже 212 дней оказывает гуманитарную поддержку жителям Харьковской области. Сегодня повара приготовили миллионную порцию еды. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Food Train" в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи

Поезд-кухня. Фото: ХОВА

"Почти год "Food Train" курсирует по украинским городам, оказывая помощь жителям Николаева, Запорожья, Краматорска и Славянска. В самых сложных условиях повара кормят украинцев вкусной и качественной едой. В этом году поезд работал в Изюме, Лозовой и Харькове, обеспечив горячими обедами пожилых людей, маломобильных лиц, внутренне перемещенных людей и пациентов больниц. Благодарим Фонд Говарда Баффета за внимание к Харьковщине и реализацию многочисленных социальных гуманитарных проектов. Также благодарим "Укрзалізницю" за плодотворное сотрудничество", – сказал Олег Синегубов.

Мобильный пищевой комплекс Food Train, в состав которого входят вагон-генератор, вагон холодной и горячей кухни, вагон для персонала и багажный вагон с резервуарами для воды, способен автономно работать 5-7 суток и производить до 10 тысяч полноценных блюд в день: супы, каши, салаты, мясо и т.д. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют транспортировать готовые порционные контейнеры с едой к конечному потребителю.

”Food Train” в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи - фото 2
”Food Train” в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи - фото 3
”Food Train” в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи - фото 4
”Food Train” в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи - фото 5
”Food Train” в Харькове приготовил и выдал миллионную порцию горячей пищи - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Какой едой могут обеспечить школьников Запорожья: что говорят власти

В Запорожье планируют построить две "Фабрики-кухни" для обеспечения качественного питания школьников Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

"Проект Первой Леди Елены Зеленской может обеспечить вкусной и полезной едой 30 тысяч школьников области, которые учатся оффлайн. Его реализацию обсудили с делегацией Всемирной продовольственной программы ООН. Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье анонсировали создание экосистемы "Безопасное образование оффлайн". Это не только о возможности для 60 тысяч школьников учиться в укрытиях, но и о горячих обедах для детей", – отметил председатель ОВА. Тогда же Правительство приняло решение о бесплатном питании для всех учащихся 1-4 классов.



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