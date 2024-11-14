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Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях

Люди жили в антисанитарных условиях и тяжело работали без оплаты

сегодня, 15:16
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Недилько Ксения

Прокурорами Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту вербовки, перемещения человека, с использованием обмана и его уязвимого состояния, с целью трудовой эксплуатации, в том числе совершенного в отношении нескольких лиц и повторно (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях

Ужасные условия, в которых жили люди. Фото: прокуратура

По данным следствия, владелица одного из фермерских хозяйств, расположенных на территории Харьковского района, с 2023 года подыскивала лиц, оставшихся без источников дохода.

Обвиняемая предлагала работу на ее фермерском хозяйстве, обещая высокую заработную плату, трехразовое питание и достойные условия труда.

Однако своих обещаний женщина не придерживалась. Ее сотрудники вынуждены были жить в антисанитарных условиях и тяжело работать. Владелец хозяйства заставляла пострадавших выполнять сельскохозяйственные работы и выпасать скот просто за еду, которой не хватало даже для минимальных нужд человека, не говоря уже о тяжелом труде.

Фермерку разоблачили в августе 2024 года. Установлены четыре пострадавших от ее действий — трое мужчин в возрасте 46, 49 и 56 лет и 56-летняя женщина.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фермерки находится на рассмотрении в Харьковском районном суде Харьковской области. Обвиняемой грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшная трагедия произошла в Харьковской области: погибла семья с четырьмя детьми

Частный жилой дом загорелся в поселке Песочин Харьковского района, огонь охватил площадь в 150 кв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал.

Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 2
Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 3
Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 4
Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 5
Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 6
Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 7
Фермерка из Харьковщины держала в рабстве людей в ужасающих условиях - фото 8




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