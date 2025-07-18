Фармкомпания "Здоровье" помогает обновлять спорткомплекс №2 НТУ "ХПИ"

В спортивном комплексе №2 Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" завершились основные ремонтные работы. Еще до полномасштабной агрессии России против Украины фармацевтическая компания "Здоровье" профинансировала часть работ и продолжает помогать дальше. На этой арене тренируются и соревнуются представители вольной борьбы, которых также поддерживает фармкомпания.

Спорткомплекс №2 НТУ "ХПИ". Фото из открытых источников

Фармкомпания "Здоровье" ранее сделала остекление спортивного комплекса, установила внутренние и наружные двери. На сегодня постелили ковры, участвовали в отделке внутренних помещений и в обновлении системы отопления.

Также обсуждается потребность спорткомплекса в спортивных снарядах и снаряжении, которое готова приобрести фармкомпания. Ведь поддержка спорта начинается с создания качественной инфраструктуры.

В этом спортивном зале, кроме тренировок спортсменов и студентов НТУ "ХПИ", проводятся чемпионаты города Харькова и Харьковской области, всеукраинские турниры и международные турниры по вольной борьбе. Проходят тренировки сборной команды Харьковской области по вольной борьбе всех возрастов.

В настоящее время идет подготовка к Чемпионату мира по вольной борьбе, который обычно проходит осенью. Спортсмены, которых поддерживает фармкомпания "Здоровье", Мухаммед Алиев и Камиль Керимов являются претендентами на участие в этих соревнованиях. На Чемпионате Украины Мухаммед Алиев стал чемпионом в весовой категории до 86 кг, а Камиль Керимов в весовой категории до 61 кг. Зимой на Кубке Украины оба завоевали золотые медали.

По инициативе основателя ООО "Корпорация "Здоровье" Александра Доровского фармкомпания уже более 15 лет помогает перспективным борцам и популяризирует спорт среди молодежи. И создание надлежащих условий подготовки спортсменов также является одним из аспектов развития этой дисциплины.

"Спорт не только поощряет вести здоровый образ жизни, но и закаляет характер. Учит настойчивости и стойкости. Это то, что понадобится молодому поколению украинцев в будущем. Мы гордимся нашими борцами! Наша компания всегда поддерживает их и помогает подготовиться и поехать на турнир, чтобы они достойно представляли Украину на мировой арене”, — отмечает основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при поддержке фармкомпании "Здоровье" баскетболисты "Харьковского Сокола" триумфовали в игровом сезоне 2024/2025.



