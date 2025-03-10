Фармкомпания "Здоровье" поддерживает харьковских баскетболистов

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Кречмаровская Наталия
Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине и выступает спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы". Спортсмены, невзирая на сложную ситуацию в родном городе, уверенно выступают в Кубке Украины и регулярном чемпионате Высшей лиги Украины.
Фото из открытых источников
Баскетбольный клуб показал выдающийся результат – впервые команда вошла в Финал четырех Кубка Украины. В ¼ соколы победили команду из Суперлиги — "Черкасские Мавпы". Они были единственными представителями Высшей лиги, но это не помешало им одолеть сильнейшего соперника. Хотя у харьковчан нет возможности выступать на родной арене перед всеми своими поклонниками, но все же преданно борются и одерживают новые победы. Выход в Финал четырех Кубка Украины является значительным результатом для клуба.
Финальный матч играли в сложных условиях: из-за воздушной тревоги старт игры в Днепре несколько раз переносили, а затем вообще пришлось доигрывать в другой день. К сожалению, в этих условиях харьковчане уступили команде "Ровно-ОШВСМ".
Также "Харьковские Соколы" продолжают борьбу за вершину таблицы в регулярном чемпионате Высшей лиги Украины. Теперь они на втором месте, что гарантировало им место в Финале шести. Впереди еще несколько туров и спортсмены стремятся получить сразу место в полуфинале.
Форвард "Харьковских Соколов" Вадим Заплотинский вошел в пятерку лучших шестого тура Высшей лиги. Он поблагодарил поклонников, которые находят возможность приехать и поддержать родной клуб на выезде.
Фармкомпания "Здоровье" известна в Харькове своей поддержкой спортсменов, ведь высокие результаты спортсменов — лучшая пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Также уже много лет компания является постоянным спонсором чемпионатов по спортивной борьбе в Харькове, финансово поддерживает молодых спортсменов.
Напомним, портал "Комментарии" писал о ситуации в Харькове.
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