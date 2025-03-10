Фармкомпания "Здоровье" поддерживает харьковских баскетболистов

Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине и выступает спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы". Спортсмены, невзирая на сложную ситуацию в родном городе, уверенно выступают в Кубке Украины и регулярном чемпионате Высшей лиги Украины.

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Баскетбольный клуб показал выдающийся результат – впервые команда вошла в Финал четырех Кубка Украины. В ¼ соколы победили команду из Суперлиги — "Черкасские Мавпы". Они были единственными представителями Высшей лиги, но это не помешало им одолеть сильнейшего соперника. Хотя у харьковчан нет возможности выступать на родной арене перед всеми своими поклонниками, но все же преданно борются и одерживают новые победы. Выход в Финал четырех Кубка Украины является значительным результатом для клуба.

Финальный матч играли в сложных условиях: из-за воздушной тревоги старт игры в Днепре несколько раз переносили, а затем вообще пришлось доигрывать в другой день. К сожалению, в этих условиях харьковчане уступили команде "Ровно-ОШВСМ".

Также "Харьковские Соколы" продолжают борьбу за вершину таблицы в регулярном чемпионате Высшей лиги Украины. Теперь они на втором месте, что гарантировало им место в Финале шести. Впереди еще несколько туров и спортсмены стремятся получить сразу место в полуфинале.

“Мы стремимся показывать хорошие результаты и зрелищную игру ради всех наших болельщиков. Компания "Здоровье" всегда поддерживает нашу команду, за что им очень благодарны", — отметили представители клуба.

Форвард "Харьковских Соколов" Вадим Заплотинский вошел в пятерку лучших шестого тура Высшей лиги. Он поблагодарил поклонников, которые находят возможность приехать и поддержать родной клуб на выезде.

“Конечно, когда полные трибуны своих фанов лучше играть. Этого на данный момент вправду не хватает. Потому что, когда есть свои зрители, есть поддержка от них, то нужно играть так, чтобы не оконфузиться. К сожалению, сегодня, учитывая эти сложные времена, у нас нет возможности проводить матчи дома в Харькове”, — добавил баскетболист.

Фармкомпания "Здоровье" известна в Харькове своей поддержкой спортсменов, ведь высокие результаты спортсменов — лучшая пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Также уже много лет компания является постоянным спонсором чемпионатов по спортивной борьбе в Харькове, финансово поддерживает молодых спортсменов.

“Здоровье украинцев – ценность и миссия компании. Это важно для будущего страны. Поэтому даже в настоящее время мы приобщаемся к развитию спорта, чтобы сохранить потенциал нашего города, наши спортивные традиции. Чтобы после победы все спортсмены вернулись в Харьков и продолжали работать на его благо", — подчеркнул основатель ООО "Корпорация Здоровье" Александр Доровский.









Напомним, портал "Комментарии" писал о ситуации в Харькове.



