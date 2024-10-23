Европейский банк даст десятки миллионов евро Харькову: куда потратят деньги

Непростая зима будет в Харькове и по всей Украине. Несмотря на очень серьезный уровень подготовки города к ее прохождению, угроза российских обстрелов все еще остается реальной. И это не может не вызывать беспокойство.

Встреча с представителями ЕБРР. Фото: Игорь Терехов

"Именно поэтому сегодняшнее событие особенно важно: Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Она предусматривает 25 миллионов евро кредитных ресурсов и 10 миллионов евро безвозвратного гранта для поддержания ликвидности бюджета города. Такая помощь – беспрецедентна в сотрудничестве ЕБРР с громадами Украины, и она стала возможной лишь благодаря многолетней истории отношений и глубокому доверию, которое банк имеет в наш город как кредитор", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что эти средства — инвестиция в будущее Харькова, в то, чтобы даже под тяжестью войны жизнь и город продолжались.

"Мы направим их на поддержку работы профильных предприятий, обеспечивающих поставки коммунальных услуг в дома харьковчан, и, самое главное, в завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения. Это, в итоге, позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, позволит сделать город более энергозащищенным и сдерживать повышение тарифов для населения", – сообщил мэр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Отопление в Харькове под угрозой: в ХОВА назвали основную проблему

В Харькове нет собственного поколения, однако с технической точки зрения и город, и область готовы к отопительному сезону на 100 процентов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Однако очередная атака фактически показала, что у нас было аварийное отключение электроэнергии, поэтому, конечно, это все усложняет проведение отопительного сезона. Тем не менее, сейчас работаем над децентрализацией системы отопления, и эта работа будет продолжаться постоянно. Уже на 20 процентов все о у нас полностью автономны и могут самостоятельно, в независимости от наличия электроснабжения продолжать работать по функционалу", — отметил председатель ХОВА.