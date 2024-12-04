Если будет обстрел Купянска – в Харькове тревоги не будет: что происходит

Тестирование новой системы оповещения, разделяющей сигналы тревоги для города и области, состоялось сегодня, 4 декабря, в Харькове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Харьков. Фото из открытых источников

Новая система позволит уменьшить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности, торговых центров, банков и других учреждений. К примеру, если опасность грозит Купянску, то сигнал тревоги в Харькове не будет звучать. Такая дифференциация будет способствовать более эффективному реагированию на реальные угрозы.

Как отметил директор Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, город ожидает рекомендации от военных и финального согласования по запуску системы.

"Сегодня мы провели тестирование новой системы оповещения. Она имеет несколько источников питания, снабжена резервными каналами связи, оборудована голосовыми сообщениями, позволяющими конкретизировать тип угрозы для города. Результаты тестирования будут переданы военным для анализа. Мы ожидаем согласования на разделение тревог и дальнейшую интеграцию системы в территориальную и государственную систему оповещения. Технически мы полностью готовы", – сообщил Богдан Гладких.

По его словам, это важный шаг в совершенствовании системы безопасности в Харькове, который позволит жителям города жить в более спокойной среде и оперативно получать информацию об угрозах военного, природного и техногенного характера.

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"Мы понимаем, как дифференцировки тревог важны для бизнеса и образования. Но не забывать, что скорость полета ракеты 20-30 секунд из Белгородщины в Харьков. У нас за одну минуту ракета пролетает над всей областью. Скорость КАБов, безусловно, медленнее, но …Мы, как военная администрация, подняли эти вопросы и подали на обсуждение, но это – ответственность Минобороны и Генерального штаба. Сейчас вопрос заходит в обработку, но дать 100% гарантии, что на КАБы, что на ракеты, взять на себя ответственность и дифференцировать, куда летит – на Купянск или Волчанск – вряд ли кто-то возьмет на себя такую ответственность. Возможно, в дальнейшем найдут все же какое-нибудь решение, которое позволит дифференцировать тревоги", — отметил Иванов.