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Двое молодых людей обманывали военных, которым нужны были автомобили

Обманывали военнослужащих ВСУ, продавая несуществующие автомобили: двое лозовчан, подозреваемых в мошенничестве, взяты под стражу

сегодня, 16:58
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении двоим мужчинам по факту мошенничества, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Двое молодых людей обманывали военных, которым нужны были автомобили

Иллюстративное фото

По ходатайству прокуроров обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, двое лозовчан в возрасте 24 и 27 лет решили зарабатывать на жизнь незаконным способом. Мужчины размещали в интернете объявления о продаже автомобилей, хотя на самом деле не было этих автомобилей.

Когда на объявление отзывались потенциальные покупатели, псевдопродавцы сообщали им о необходимости внести полную оплату на банковскую карту. Однако после зачисления средств на счет мошенники переставали выходить на связь.

В настоящее время установлены пять пострадавших. Все они — военнослужащие Сил обороны, которые искали автомобили для выполнения боевых задач по отражению врага. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности — мобильные телефоны, компьютерная техника, другое оборудование, банковские карты и т.д.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.


Двое молодых людей обманывали военных, которым нужны были автомобили - фото 2
Двое молодых людей обманывали военных, которым нужны были автомобили - фото 3
Двое молодых людей обманывали военных, которым нужны были автомобили - фото 4
Двое молодых людей обманывали военных, которым нужны были автомобили - фото 5

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Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева. Он присвоил миллионы денег, изъятых в ходе следственных действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

В августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве по частному предприятию. В ходе обысков он изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте. Однако вместо передачи денег на надлежащую сохранность прокурор забрал их себе.



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