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Дети Харькова, которые ежедневно видят и слышат обстрелы, получили важную помощь

Фармкомпания «Здоровье» и художественный хаб Zelo заботятся о ментальном здоровье детей Харькова

сегодня, 12:48
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Недилько Ксения

Забота о детях – это вклад в будущее всей страны. Руководствуясь таким принципом, фармкомпания "Здоровье" уже третий год финансирует занятия по художественной терапии в Харькове. Чтобы все желающие и нуждающиеся имели доступ к квалифицированной помощи и новым знаниям.

Дети Харькова, которые ежедневно видят и слышат обстрелы, получили важную помощь

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Более 1000 дней все мы живем в огромном психологическом напряжении. Незаметно для глаза оно истощает и причиняет вред физическому и ментальному здоровью. Если вовремя не реагировать на это, не получать помощь, не разгружать психику, то последствия будут неутешительными.

Тяжелым испытанием полномасштабная война стала для детей Харькова. Многие семьи живут в вынужденной разлуке, ежедневно раздаются тревоги, город испытывает тяжелые обстрелы.

Чтобы помочь им отойти от негативных мыслей и высвободить свои эмоции, художники артцентра Zelo при поддержке меценатов проводят бесплатные занятия по разным направлениям. Фармкомпания "Здоровье" с самого начала присоединилась к этому проекту и стала спонсором занятий лепки из глины.

Дети Харькова, которые ежедневно видят и слышат обстрелы, получили важную помощь - фото 2

Опытные фасилитаторы артцентра Zelo находят индивидуальный подход ко всем посетителям. В канун новогодних и Рождественских праздников для детей создают особую атмосферу зимней сказки. Кроме тематических занятий, планируются и праздничные открытые занятия и концерты с участием преподавателей и воспитанников.

Инициатором сотрудничества с художественным хабом стал Александр Доровский, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье"". В довоенные годы компания всегда заботилась о многодетных семьях и незащищенных слоях населения Харьковщины, с большой заботой заботилась о своих ветеранах труда. Война сместила фокус внимания на помощь ВСУ и проблемы ментального здоровья и реабилитации детей.

"Детство нельзя вернуть, поэтому мы должны сделать все, чтобы поддержать малышей и подарить им праздничное настроение. Вся наша ежедневная работа направлена ​​на поддержку города и его жителей. Верим, что вместе сможем выстоять и вернуть мир в родной Харьков. В канун праздников желаю каждому сил, уверенности и веры в защитников. Мы обязательно построим лучшее будущее для следующих поколений украинцев", — отметил Александр Доровский, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье"".


Дети Харькова, которые ежедневно видят и слышат обстрелы, получили важную помощь - фото 3




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