Чудо после обстрелов в Харькове: что выдержало удар С-400

В понедельник, 25 ноября, россияне ударили по Киевскому району Харькова из ракетной системы С-400. Вследствие обстрела пострадал 41 дом, включая главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды.

Витраж Сковороды. Фото: Галина Куц

Об этом сообщила профессор университета Галина Куц.

После взрыва из окон начало вылетать стекло: "Сегодня утром после ракетного российского удара по центру Харькова в главном корпусе Сковородиновского университета разбились вдребезги портреты Макаренко и Сухомлинского на витраже. А Сковорода уцелел!"

На фото, опубликованном преподавательницей, заметно, что только центральное окно уцелело. Именно на нем изображен философ.

"Когда в июле 2022 года был разрушен российским Искандером самый большой корпус нашего университета на Салтовке, там уцелел памятник Сковороде. Когда в мае 2022 года был разрушен российской ракетой музей в Сковородиновке, там тоже уцелел памятник Сковороде", — отметила Галина Куц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что делается в центре Харькова после ракетного удара

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил о последствиях вчерашнего обстрела Харькова. Он отметил, что в больницах до сих пор находятся десять человек.

“Сегодня продолжаем работать над закрытием контуров, потому что 41 жилой дом пострадал, это примерно 750 окон, которые полностью выбиты, 85% всего мы уже сделали, но будем продолжать. Сегодня такая задача стоит. Кроме этого, мы возобновили электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение во всех жилых домах и офисных помещениях“, – добавил городской голова.