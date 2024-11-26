logo

BTC/USD

92188.15

ETH/USD

3322.78

LTC/USD

89.86

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Чудо после обстрелов в Харькове: что выдержало удар С-400
commentss НОВОСТИ Все новости

Чудо после обстрелов в Харькове: что выдержало удар С-400

После российского обстрела Харькова уцелел витраж с Григорием Сковородой

сегодня, 12:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В понедельник, 25 ноября, россияне ударили по Киевскому району Харькова из ракетной системы С-400. Вследствие обстрела пострадал 41 дом, включая главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды.

Чудо после обстрелов в Харькове: что выдержало удар С-400

Витраж Сковороды. Фото: Галина Куц

Об этом сообщила профессор университета Галина Куц.

После взрыва из окон начало вылетать стекло: "Сегодня утром после ракетного российского удара по центру Харькова в главном корпусе Сковородиновского университета разбились вдребезги портреты Макаренко и Сухомлинского на витраже. А Сковорода уцелел!"

На фото, опубликованном преподавательницей, заметно, что только центральное окно уцелело. Именно на нем изображен философ.

"Когда в июле 2022 года был разрушен российским Искандером самый большой корпус нашего университета на Салтовке, там уцелел памятник Сковороде. Когда в мае 2022 года был разрушен российской ракетой музей в Сковородиновке, там тоже уцелел памятник Сковороде", — отметила Галина Куц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что делается в центре Харькова после ракетного удара

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил о последствиях вчерашнего обстрела Харькова. Он отметил, что в больницах до сих пор находятся десять человек.

“Сегодня продолжаем работать над закрытием контуров, потому что 41 жилой дом пострадал, это примерно 750 окон, которые полностью выбиты, 85% всего мы уже сделали, но будем продолжать. Сегодня такая задача стоит. Кроме этого, мы возобновили электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение во всех жилых домах и офисных помещениях“, – добавил городской голова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости