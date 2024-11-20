Что в Харькове будет на Новый Год: Терехов сообщил подробности

В Харькове идет подготовка к рождественским и новогодним праздникам, мероприятия к которым будут проводиться с учетом требований безопасности. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов на встрече со студентами харьковских вузов.

Новогодняя елка в Харькове. Фото: Харьковский горсовет

По его словам, коммунальные службы уже установили праздничные установки на площади Свободы и возле оперного театра. Кроме того, планируется украсить территорию у здания мэрии декорациями, которые устанавливались в Харькове до войны.

Игорь Терехов отметил, что многие инсталляции были разрушены из-за вражеских обстрелов, однако специалисты активно работают над их восстановлением.

"Мы делаем все возможное, чтобы люди отвлеклись и отдохнули от сложных военных реалий. Инсталляций будет как можно больше, чтобы создать горожанам хорошее настроение. Также на станциях метрополитена, как и в прошлом году, будут проводиться праздничные мероприятия для детей", – рассказал мэр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове продолжат строить метро и закупят электробусы

У городских властей есть договоренности о предоставлении средств от иностранных партнеров на закупку электробусов. Также планируется обновление подвижного состава метрополитена. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов во время встречи со студентами вузов.

"Мы не остановили строительство метро. Надеюсь, что уже в следующем году начнем строить подземное электродепо, рассчитанное на 100 поездов. Кроме того, в планах еще две станции метро. На днях я имел переговоры с Европейским инвестиционным банком, который подтвердил готовность помогать нашему городу в этом направлении. Что касается электробусов, то это совсем другой уровень для Харькова. Такой вид транспорта не только экологически более безопасен, но и намного дешевле в эксплуатации", — подчеркнул Игорь Терехов.