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Что сейчас происходит в Купянске: как уничтожают город

Враг обстреливает Харьковщину, уничтожая гражданскую инфраструктуру

18 ноября 2024, 08:03
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Недилько Ксения

Вчера вечером в результате вражеских обстрелов по г. Купянск произошло два пожара. Одно из попаданий зафиксировано на территории коммунального предприятия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Что сейчас происходит в Купянске: как уничтожают город

Иллюстративное фото

Горели семь автомобилей спецтехники на общей площади 200 м.кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Второй пожар возник в жилом многоквартирном доме. В результате обстрела горели квартиры на пятом и четвертом этажах на общей площади 120 м.кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись к югу от Купянска во время продолжения наступательных действий вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 ноября.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 2-й мотострелковой дивизии захватили Колесниковку (южнее Купянска) и занимают территорию примерно 3-3,5 километров вдоль восточного берега реки Оскол. Российские войска продолжали наступление восточнее Купянска близ Песчаного; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Загрызово; к западу от Сватово возле Копанки и Надежды; юго-западнее Сватово возле Твердохлебово, Грековки, Чернещины, Макеевки; и к западу от Кременной возле Тернов 16 и 17 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ВСУ атаковали автомобиль Харьковской оккупационной "власти" (ФОТО)

4 украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники оккупационной Харьковской ВГА совместно с Центром помощи "Единая Россия" доставляли гуманитарные грузы жителям оккупированной территории Харьковской области. Об этом сообщил гауляйтер Харьковщины Виталий Ганчев.

Находившиеся в машине оккупанты получили легкие ожоги и ушибы. После первого удара они покинули автомобиль и скрылись в укрытии.



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