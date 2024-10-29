Что сейчас делается в Харькове после трагических обстрелов (ФОТО)

В результате вражеского обстрела, который произошел ночью 29 октября, в Основянском районе были повреждены 52 частных дома. Об этом сообщил журналистам городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Разбор завалов в Харькове. Фото: ХГС

Мэр рассказал, что некоторые дома остаются без газоснабжения, поскольку взрывом был поврежден газопровод.

"У нас есть возможность расселить людей, но они не планируют уезжать из своих домов. В основном были повреждены крыши, выбиты окна. Работаем над тем, чтобы сегодня починить крыши на этой улице. Благодарю коммунальщиков и сотрудников ГСЧС, которые работали на месте обстрела всю ночь", — отметил городской голова.

Он также прокомментировал вражескую атаку на здание Госпрома, которое было занесено в список объектов для усиленной защиты ЮНЕСКО. По словам мэра, городские власти уже готовят обращение к международному сообществу, которое должно отреагировать на циничный обстрел со стороны россии.

"россию не останавливает ничего. Весь мир должен видеть то, что происходит, и противодействовать агрессору", — подчеркнул Игорь Терехов.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома. "Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным облпрокуратуры, ночью зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Также двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Три дома разрушены полностью, еще более 20 – повреждены. Предварительно российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.