logo

BTC/USD

72171.28

ETH/USD

2633.97

LTC/USD

71.26

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО)

Из-под завалов деблокировали тело еще одного человека

сегодня, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Обновленные данные об обстреле многоэтажки в Харькове сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО)

Поисковые работы. Фото: ГСЧС Украины

Он отметил, что спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Число погибших возросло до 2.

"Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность" — отметил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Еще 36 человек получили ранения разной степени тяжести. По данным медиков, одна из раненых женщин в больнице находится в тяжелом состоянии.

Спасательно-поисковая операция продолжается. 15-летнего ребенка до сих пор ищут.

По данным Харьковского городского головы Игоря Терехова, на месте разбора завалов работает специальная техника, созданная именно для таких задач. В частности, на третьем этаже установлены распорки, позволяющие стабилизировать конструктив и снизить вероятность обвала.

После того, как поисково-спасательные работы будут завершены, специалисты начнут работу по снятию всех аварийных конструкций и обрушившихся элементов.

"И только потом дом будет обследован на предмет — можно ли отремонтировать пострадавший подъезд, или нет.

В остальных подъездах уже есть тепло и вода. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Коммунальщики закрывают контуры.

Я призываю всех харьковчан быть осторожными — враг значительно усилил террористические атаки на Харьков. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя!" – подчеркнул мэр Харькова.

Игорь Терехов в 14:07: "Определили место, где под завалами находится тело еще одного погибшего от бомб россиян ребенка. Идут работы по его деблокированию".

Офис Генпрокурора в 14:14: Число погибших в результате вражеского обстрела многоэтажки в Харькове 30 октября возросло до трех человек.

Спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины.

Еще 35 человек пострадали в результате атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове продолжается спасательно-поисковая операция в доме в Салтовском районе, куда вчера вечером попала вражеская авиабомба. Пока известно о погибшем мальчике 12 лет, 34 человека травмированы, из них в тяжелом состоянии находится мальчик 11 лет. Под завалами еще могут находиться люди.

По данным ГСЧСников, под завалами предварительно остаются 15-летний ребенок и мужчина. Но сверхчувствительные приборы, фиксирующие даже дыхание и сердцебиение, признаков жизни, к сожалению, не проявляют. Также этот дом может обрушиться в любой момент. Спасатели специальным прибором следят за движением плит. Работать очень небезопасно.

Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
Что сейчас делается в Харькове: новые данные (ОБНОВЛЕНО) - фото 7



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости