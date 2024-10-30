Что прямо сейчас делается в Купянске: детали

Российские оккупанты осуществили очередной обстрел города Купянск, применив реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

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В результате вражеского обстрела был поврежден служебный автомобиль полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты заявили об "освобождении важного населенного пункта" в Харьковской области

О взятии Кругляковки в Харьковской области заявило оккупационное минобороны россии сегодня, 30 октября. С "освобождением населенного пункта" министр обороны государства-агрессора андрей белоусов поздравил оккупантов, а именно – командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М.Калинина.

Гауляйтер Харьковщины, самопровозглашенный глава Харьковщины виталий ганчев заявил, что "взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей поставки противника, путь на правый берег реки Оскол закрыт для ВСУ".

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По данным украинских военных, российское руководство приказало, не считая потерь, выйти к Купянску-Узловому, к реке Оскол и закрепиться на левобережье Купянщины. О форсировании реки пока речь не идет . Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 командир БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко, информирует портал "Комментарии".

"Река Оскол она достаточно стремительна. В свое время в 2022 году во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали, в частности мы, и это было очень сложное испытание. Учитывая, что, во-первых, когда ты наводишь плацдарм так или иначе находишься под огненным влиянием врага. Второе – это стремительность реки, и третье – в то время была преимущественно артиллерия и незначительным образом применялись Мавики сбросами из беспилотных систем. На сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения. Сегодня мы имеем и дроны-камикадзе, и с многократным применением. Есть ночные бомберы и многое другое, что применяем против врага. Поэтому форсирование реки Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не возможно", – отметил Федоренко.