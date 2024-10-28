Что делается в Харькове после «прилетов»

За ночь в Харькове обстрелы повлекли за собой сотни поврежденных домов и около тысячи выбитых окон. В настоящее время коммунальщики города в первую очередь закрывают контуры зданий, учитывая погодные условия. Следующим шагом будет ремонт крыш.

Мэр Харькова с горожанами. Фото: Игорь Терехов

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

"Особое внимание уделяем девятиэтажке в Холодногорском районе, куда было прямое попадание авиабомбы. Там параллельно с закрытием окон идет разборка завалов и ремонт инженерных сетей. До конца дня планируем вернуть жильцам все коммунальные услуги.

В каждом районе развернуты мобильные ЦНАПы для помощи с регистрацией на программу компенсаций "еВосстановление". Пока же, по желанию, потерпевшие имеют возможность бесплатно проживать в городских общежитиях", – отметил мэр.

Он также сообщил, что идет работа над тем, чтобы люди могли получить прямые денежные выплаты от международных фондов.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера около 20:35 в Харькове раздались мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании КАБ в трех районах города – Шевченковском, Киевском и Салтовском.

"В Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина. В Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадала женщина. В Шевченковском районе, в результате удара КАБом, разрушен частный дом. Двое пострадавших госпитализированы. Осмотр мест прилетов продолжается", — написал Терехов.

Уже в два часа ночи в городе прозвучала повторная серия взрывов. В этот раз "прилеты" произошли в Холодногорском районе города. Детали – по ссылке.