Что делается в Харькове после массированного удара

В результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре Харьковщины без теплоснабжения оставались более полумиллиона абонентов. По состоянию утра удалось вернуть тепло для более чем 300 тысяч абонентов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Харьков. Фото из открытых источников

Продолжается процесс восстановления в г. Харькове для 1055 многоквартирных домов, это 92104 абонентов. А также почти для 17 тысяч абонентов Харьковского района.

"Сегодня был действительно трудный день для наших городских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились. Несмотря на обстрелы и все трудности, к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Речь идет о 1378 жилых домах — это около 200 тысяч квартир. Впрочем, работы еще продолжаются. Специалисты будут продолжать работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме", – сообщил вчера городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера в Харькове с шести утра раздавались мощные взрывы. Враг нанес массированный удар по разным районам города, раздалось по меньшей мере 13 взрывов. Рано утром оккупанты наносили удары баллистическими ракетами со стороны Белгородской области РФ типа с-300 и с-400. Удары пришлись по Салтовскому, Киевскому и Немышлянскому районам. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о шести пострадавших. Уже в 8 утра оккупанты запустили "Шахеды" по Харькову.