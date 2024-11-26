Что делается в центре Харькова после ракетного удара

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил о последствиях вчерашнего обстрела Харькова. Он отметил, что в больницах до сих пор находятся десять человек.

Последствия обстрела Харькова. Фото: ОВА

“Сегодня продолжаем работать над закрытием контуров, потому что 41 жилой дом пострадал, это примерно 750 окон, которые полностью выбиты, 85% всего мы уже сделали, но будем продолжать. Сегодня такая задача стоит. Кроме этого, мы возобновили электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение во всех жилых домах и офисных помещениях", – добавил городской голова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне сообщили, куда ударили в Харькове

Мощный удар нанесен в Харькове по зданию, где мог находиться штаб нацподразделения "Кракен", на место выехали "скорые". Об этом сообщили пропагандистскому изданию РИА Новости в "подполье". Оккупанты, как всегда, сообщают о поражении "военных" целей, но страдают гражданские люди. Так случилось и вчера, когда враг ударил, вероятно, ракетой С-400 по центру Харькова в 8:30 утра в понедельник.

Читайте также: Обстрел Харькова: что известно Вчера в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях. Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания. "На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", – сообщил Олег Синегубов в 08:44.