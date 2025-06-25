Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Харьковской области в связи с ситуацией безопасности планируется строительство еще 38 подземных школ для того, чтобы дети могли нормально учиться в офлайн формате. Такую информацию сообщил начальник ОВА Олег Синегубов по результатам визита министра образования и науки Оксена Лисового. Он проверил ход строительных работ в области.
Олег Синегубов и Оксен Лисовой
Отмечается, что до конца текущего года в территориальных громадах Харьковской области планируется завершить строительство и обустройство 38 подземных школ. Это позволит организовать офлайн-обучение для более 50 тысяч учащихся. Осуществляется подготовка к реализации еще 29 проектов. Также идет работа по модернизации укрытий, имеющихся в школах и детсадах.
В ходе рабочего визита осмотрели детский сад "Теремок" в Песочинской громаде. В заведении идет масштабная реконструкция — возводится укрытие, соединенное крытыми переходами с обоими корпусами. В защитном сооружении будут четыре учебные комнаты, столовая, медпункт, душевые, санузлы и лифт для маломобильных детей.
Работы по строительству современного укрытия в лицее "Джерело" уже на завершающем этапе. В новой подземной школе предусмотрено пять учебных помещений, столовая, медпункт, душевые, санитарные комнаты, инклюзивная среда.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате баллистического удара по Днепру было повреждено 34 учебных заведения. Детей и персонал спасло то, что все вовремя пошли в укрытия.