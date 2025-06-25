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Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования

«В этом году в Харьковской области появится 38 подземных школ», - Олег Синегубов

25 июня 2025, 14:48
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Недилько Ксения

В Харьковской области в связи с ситуацией безопасности планируется строительство еще 38 подземных школ для того, чтобы дети могли нормально учиться в офлайн формате. Такую информацию сообщил начальник ОВА Олег Синегубов по результатам визита министра образования и науки Оксена Лисового. Он проверил ход строительных работ в области.

Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования

Олег Синегубов и Оксен Лисовой

Отмечается, что до конца текущего года в территориальных громадах Харьковской области планируется завершить строительство и обустройство 38 подземных школ. Это позволит организовать офлайн-обучение для более 50 тысяч учащихся. Осуществляется подготовка к реализации еще 29 проектов. Также идет работа по модернизации укрытий, имеющихся в школах и детсадах.

"Речь не только о создании безопасной среды, а о новых подходах к безопасности и обучении, безбарьерной составляющей, реформе системы школьного питания. Вместе с восстановлением учебных заведений или строительством укрытий, перестраиваем пищеблоки, а в Лозовском районе – возводим новую фабрику-кухню. Ищем дополнительные ресурсы, чтобы масштабировать эти проекты. Организация безопасного обучения для каждого ребенка – наш общий приоритет", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ходе рабочего визита осмотрели детский сад "Теремок" в Песочинской громаде. В заведении идет масштабная реконструкция — возводится укрытие, соединенное крытыми переходами с обоими корпусами. В защитном сооружении будут четыре учебные комнаты, столовая, медпункт, душевые, санузлы и лифт для маломобильных детей.

Работы по строительству современного укрытия в лицее "Джерело" уже на завершающем этапе. В новой подземной школе предусмотрено пять учебных помещений, столовая, медпункт, душевые, санитарные комнаты, инклюзивная среда.

Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования - фото 2
Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования - фото 3
Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования - фото 4
Что будет в этом году со школами в Харьковской области: в область приехал министр образования - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате баллистического удара по Днепру было повреждено 34 учебных заведения. Детей и персонал спасло то, что все вовремя пошли в укрытия.



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