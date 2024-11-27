Бойцы бригады "Хартия" продвинулись вперед на Харьковщине, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением россиян



















Ситуация на Харьковском направлении, в частности в районе Липцев, остается достаточно напряженной, сообщил начальник отделения планирования 13-й бригады "Хартии" Антон Баев в эфире "Суспильное. Студия".

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По его словам, украинские военные здесь совершили наступательные действия и добились определенных успехов.

"Но это был только первый этап. Сейчас не более легкая задача, это закрепиться и создать условия для дальнейшего продвижения, чтобы улучшить тактическое положение. Поэтому схватки и бои происходят с противником за день в достаточно большом количестве", – отметил военный.

По его словам, тактика врага не изменилась. Однако оккупантам передали в помощь специализированное подразделение БПЛА.

"Это и появление большего использования БпЛА типа "Ланцет", это и большая фиксация работы и "прилетов" КАБов по позициям бригады", — добавил Баев.

Он также рассказал, как погода влияет на ситуацию на фронте.

"Погода тоже сейчас очень сложная. Это и большие порывы ветра, мешающего работе наших БПЛА. Облачность, которая не позволяет нашим крылатым разведчикам летать. Это и сама температура, усложняющая пребывание пехоты на новых позициях", – объяснил воин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Для нового контрнаступления украинской армии нужно мобилизовать почти 2 миллиона человек

Чтобы наступать Украине, необходимо провести массовую мобилизацию, привлекая в армию не менее двух миллионов человек. Об этом Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ, сказал в эфире КИЕВ24, ссылаясь на учебники по военному делу.

"Сейчас против нас сосредоточено 600–700 тыс. россиян. А нас должно быть по крайней мере в три раза больше врага", – отметил военный.

По его словам, в украинской армии сейчас недостаточно людей для возвращения земель, в то же время боевые подразделения – истощены. Однако военный подчеркнул, что, вероятно, у главка есть данные, позволяющие заявлять о новом наступлении.