В Харькове из-за вражеских ударов возникли проблемы с транспортом, в частности, для перевозки школьников в подземные школы. Для решения этой проблемы, вчера, 6 октября состоялась передача трех школьных автобусов для перевозки детей в безопасные образовательные локации.

Большая проблема с транспортом в Харькове: кто помогает

Как сообщили в Харьковском городском совете, транспорт предоставило Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) при финансовой поддержке правительства Японии.

Мероприятие прошло в одной из подземных школ. В нем приняли участие мэр Игорь Терехов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме, а также представители ЮНОПС.

Мэр рассказал о последствиях вражеских обстрелов для Харькова, в частности о потерях в образовательной и транспортной сферах. По его словам, с тех пор, как в городе наладили обучение в безопасных пространствах, ежедневно организуется подвоз детей в метрошколу и подземные школы. Для этого используются обычные пассажирские автобусы.

"Мы вынуждены снимать автобусы с маршрутов общественного транспорта, чтобы доставлять детей в школы. Есть дефицит транспорта, ведь с начала полномасштабной войны многие единицы подвижного состава были уничтожены врагом. И я очень благодарен вам за эту помощь. До конца года мы откроем еще три подземные школы, и такая поддержка для нас очень важна", — подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь, Масаши Накагоме отметил, что переданные автобусы символизируют тесное сотрудничество между Украиной и Японией, ведь они произведены в Черкассах с использованием японских компонентов.

В ЮНОПС сообщили, что каждый автобус рассчитан на 31 пассажира. Закупка транспорта является частью более крупного проекта, который сейчас реализуется в Харькове за финансирование правительства Японии. В рамках этого проекта производится ремонт подвальных помещений в школах с превращением их в простейшие укрытия. После завершения работ очное обучение смогут продолжить еще более 1,3 тыс. учащихся.

Кроме того, ЮНОПС оказывает помощь в восстановлении жилищного фонда. В частности, при поддержке управления были проведены ремонтные работы в 782 квартирах, восстановлено около 6,5 тыс. кв. м кровель и предоставлено энергетическое оборудование.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в ряде важных направлений для города, в частности, это касается строительства подземного детского сада, ремонтов укрытий в школах и внутренних ремонтов поврежденных домов. Харьков уже предоставил соответствующие проекты и получили поддержку со стороны правительства Японии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова призывает готовиться к тяжелейшей зиме.