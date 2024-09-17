Более тысячи авиабомб россияне сбросили на Харьковщину

Харьковщина постоянно находится под огнем оккупантов. С начала года зафиксировано 3186 вражеских обстрелов, из них 408 – ракетные удары, 1050 – управляемые авиабомбы, сообщил начальник Харьковской ОВА. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии".

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"Обстрелы подвергаются населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского, Изюмского районов. Враг бьет по гражданской инфраструктуре, жилой застройке, мостам и сообщениям. Ночью оккупанты в очередной раз нанесли удар КАБом по городу Купянск. В результате обстрела пострадали местные жители, разрушены частные домохозяйства, повреждены многоэтажки – тысячи квартир остались без окон", – рассказал Олег Синегубов.

Продолжается ликвидация последствий вражеского удара боеприпасом КАБ-250 по многоквартирному дому в Немышлянском районе Харькова. В настоящее время 14 пострадавших находятся в медучреждениях, в том числе – 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"В результате вражеских обстрелов в девяти локациях лесных насаждений Харьковщины бушуют масштабные пожары. Распространению огня способствуют погодные условия. Для ликвидации стихии максимально задействованы региональные ресурсы. Для их усиления подтянуты силы из соседних областей. Тушение пожара осложняется тем, что территории, где бурлит огонь, находились под оккупацией врага и заминированы – заходить спасателям туда опасно. Кроме того, происходит детонация устаревших боеприпасов времен Первой мировой войны", – отметил Олег Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В сгоревшее село на Харьковщине возвращаются люди: что там происходит

Масштабный пожар, который бушевал на Харьковщине и Донетчине с начала сентября, уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 жил в селе Студенок Оскольской громады Изюмщины. Уничтожены 1620 гектаров лесного массива.

Травмированы семь человек. Люди уже возвращаются, поэтому 170 пострадавших находятся в уцелевших домах села. Волонтеры предоставили строительные наборы экстренного реагирования. 24 человека выехали в другие населенные пункты.

"Нами было принято решение Совета обороны относительно категории чрезвычайной ситуации по этому случаю. Причины – это военные действия. И дальше, уже наши административные решения мы должны принять, чтобы люди могли подаваться на получение компенсации за поврежденное имущество по восстановлению", – отметил глава. области.