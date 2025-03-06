Более 1000 квартир купили харьковчане по сертификатам: где выбирают новое место для жизни

В 36 территориальных громадах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 4836 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество по программе еВосстановление на сумму более 6,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

В настоящее время с использованием жилищных сертификатов заявители из Харьковской области приобрели 1029 объектов недвижимого имущества — 810 квартир и 219 частных жилых домов. Стоимость жилья составляет около 1,8 миллиарда гривен. В общей сложности уже воспользовались жилищными сертификатами более 1550 получателей компенсации из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

"В настоящее время во всех 56 громадах Харьковской области созданы и функционируют профильные комиссии по принятию и рассмотрению заявлений о компенсациях в рамках программы еВосстановление. В каждой громаде ускорена работа по сбору сведений о поврежденном и уничтоженном имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российскими оккупантами. Реализация программы еВосстановление в области остается приоритетной и единственным действенным механизмом возмещения ущерба", — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Всего с начала реализации программы еВосстановление в области подано 48323 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подано жителями Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий российских оккупантов, 30 863 заявителей на общую сумму более 3,1 миллиарда гривен. Еще для 366 человек заявки согласованы и переданы на выплату средства более чем на 30,9 миллиона гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что многие украинцы с начала войны живут в Германии. Поскольку военная помощь США временно приостановлена, жилищная индустрия страны ожидает новых беженцев.